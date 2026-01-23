Инспекцията по труда проверява инцидент с пострадал грузинец на борса край Хасково
Снимка: Булфото
Инспекцията по труда в Хасково е в процес на събиране на информацията по инцидент с тежко пострадал при работни дейности грузински гражданин, съобщи за БТА директорът на контролната институция Кирчо Кирев.
По данни на пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково, инцидентът е станал около 13:40 ч. в четвъртък, на терен в борса „Марица“, която се намира между Хасково и Димитровград. Пострадалият е 72-годишен мъж. Той е блъснат при маневра на заден ход от камион с ремарке, шофиран от 32-годишен водач, също грузински гражданин.
Според информацията, подадена от полицията, пострадалият е настанен за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение в Хасково с опасност за живота, а по случая е образувано досъдебно производство. Уведомен е дежурен прокурор, съобщиха от ОДМВР.
