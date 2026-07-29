Инспекцията по труда засилва проверките в морските курорти

Пиксабей

Екипите на Инспекцията по труда в морските курорти се подсилват с командировани инспектори от други области на страната заради активния летен сезон. Целта е да бъде засилен контролът върху спазването на трудовото законодателство в обектите със сезонен характер.

Като рискови са определени най-вече обектите в сферите на ресторантьорството, хотелиерството и търговията. Причината е, че в тези дейности често се установяват нарушения, свързани с наемането на работници без договори, заплащането на труда, работното време, заетостта на непълнолетни и чуждестранни граждани, както и осигуряването на безопасни условия на труд.

Само през първите шест месеца на 2026 г. инспекторите по труда са извършили 7836 проверки в ресторантьорството, хотелиерството и търговията. При тях са установени 28 974 нарушения на трудовото законодателство. От тях 15 701 са свързани с трудовите правоотношения, а 13 080 – с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

От общо 1774 случая на работещи без трудов договор във всички икономически дейности, 468 са установени именно в ресторантьорството, хотелиерството и търговията, пише "Морето".

За нарушенията в тези сектори инспекторите са съставили 1137 акта за установяване на административни нарушения. Общата стойност на влезлите в сила наказателни постановления и одобрените споразумения е 976 000 евро.

От Инспекцията по труда напомнят, че работата без писмен трудов договор не е маловажно нарушение. При всеки установен случай инспекторите задължително съставят акт за административно нарушение.

От ведомството призовават работещите да изискват писмен трудов договор преди постъпване на работа, тъй като той гарантира техните права по отношение на заплащането, осигуряването и бъдещите обезщетения. Работодателят няма право да допуска служител до работното място, преди договорът му да бъде регистриран в Националната агенция за приходите.

Инспекцията по труда апелира работниците да подават сигнали своевременно – докато все още са на работните си места. Често постъпват оплаквания от хора, които са работили без договор, но към момента на проверката вече не са били на работа. В тези случаи контролният орган няма възможност да установи трудово правоотношение, ако работникът не бъде заварен на работното място.

Сигнали за нарушения могат да се подават във всяка регионална дирекция „Инспекция по труда“, по пощата, чрез куриер, през електронната форма на сайта на Агенцията или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление.

Редактор "Екип на Петел",

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