Instagram ще сигнализира родителите, ако тийнейджъри търсят съдържание за самонараняване или самоубийство

Компанията Meta обяви, че ще започне да уведомява родителите, ако техните деца многократно търсят в Instagram съдържание, свързано със самонараняване или самоубийство.

Това е първият път, в който компанията активно ще изпраща сигнали до родители за подобни търсения. Досега платформата основно блокираше опасни заявки и насочваше потребителите към външни източници за помощ, предаде бТВ.

Как ще работи новата система?

Мярката ще важи за профили, включени в режима Teen Accounts – специална настройка за защита на непълнолетни.

Ако тийнейджър извършва поредица от търсения на тема самоубийство или самонараняване в кратък период, родителите ще получат известие по имейл, чрез SMS, в WhatsApp или директно в приложението.

Сигналите ще бъдат придружени от експертни ресурси и съвети как родителите да проведат труден разговор с детето си.

Първоначално системата ще бъде въведена във Великобритания, САЩ, Австралия и Канада, а по-късно и в други държави.

Британската фондация Molly Rose Foundation остро разкритикува решението.

Тя е създадена от семейството на Моли Ръсел – 14-годишно момиче, което през 2017 г. отнема живота си, след като е гледало съдържание за самонараняване и самоубийство в социалните мрежи, включително Instagram.

Според изпълнителния директор Анди Бъроуз уведомленията могат да „причинят повече вреда, отколкото полза“, защото могат да предизвикат паника у родителите, те от своя страна не са подготвени за толкова деликатни разговори, а отговорността се прехвърля върху семействата, вместо платформата да ограничи риск на първо време.

Фондацията твърди, че техни изследвания показват, че Instagram все още активно препоръчва опасно съдържание на уязвими млади хора. Meta отхвърля тези обвинения.

Засилен натиск върху социалните мрежи

Социалните платформи са под все по-силен натиск от правителствата по целия свят да защитят децата онлайн.

В началото на годината Австралия забрани използването на социални мрежи от деца под 16 години. Подобни мерки се обсъждат и във Испания, Франция и Обединеното кралство.

Междувременно главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг и ръководителят на Instagram Адам Мосери се явиха в съда в САЩ по дела, свързани с обвинения, че компанията е насочвала продуктите си към по-млади потребители.

Компанията обяви още, че в бъдеще ще следи и разговорите на тийнейджъри с AI чатботове в Instagram, ако обсъждат теми за самонараняване, тъй като все повече млади хора търсят подкрепа чрез изкуствен интелект.

