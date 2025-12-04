Институтът за мир във Вашингтон вече се казва "Доналд Тръмп"

Уикипедия

Държавният департамент на САЩ преименува неправителствената организация "Институт за мир" във Вашингтон на "Институт за мир Доналд Тръмп".

Името на американския президент беше изписано на фасадата на организацията часове преди церемонията по подписване на споразумение между Демократична република Конго и Руанда, предадоха световните агенции, съобщи БНР.

Държавният департамент написа в официалния си канал в X че така се отдава почит на най-добрия преговарящ в историята на САЩ.

През първите месеци на втория си мандат Тръмп се опита да разформирова института, който се финансира от Конгреса и е създаден през 1984 г. по времето на президента Роналд Рейгън. Тръмп смята, че усилията му да сложи край на няколко конфликта по света - в Газа, между Индия и Пакистан, между Камбоджа и Тайланд и др., би трябвало да му донесат Нобелова награда за мир, отбелязва Франс прес.

