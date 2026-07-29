Институтът за пътна безопасност идентифицира над 5000 опасни места по пътищата

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Автобусът по линия 204, който на 27 юли катастрофира на бул. "Цариградско шосе“, отново постави въпроса за пътната безопасност.

Цялата ни транспортна система е срината и не можем да разчитаме на институциите да въздействат върху нея, за да я направят по-сигурна. Това каза в ефира на Радио София инж. д-р Богдан Милчев, председател на Управителния съвет на Института за пътна безопасност, дългогодишен експерт по пътна безопасност, бивш началник на отдел "Пътна полиция“ – СДВР.

"Това е така, защото през последните 6-7 години се изредиха 8 премиери, които взимаха в ръцете си цъкащата бомба на пътната безопасност и всеки бързаше да я предаде на следващия пример да гръмне в неговите ръце. Сега тази бомба - пътната безопасност, се намира в ръцете на премиера Радев и на него се пада тази чест дали ще гръмне в ръцете му или просто ще успее да я обезвреди. Искам през вашия ефир да кажа много ясно на вашите слушатели, на управляващите - времето изтече! Бомбата може да гръмне във всеки момент. А иначе тази катастрофа, която се случи с градски автобус преди два дни на "Цариградско шосе", е един от ясните знаци, които Вселената ни подава и ни казва, че вървим в грешна посока“, обясни Милчев.

Той добави, че в Института за пътна безопасност са изготвили екшън план и работещ модел за управление на риска.

"Успяхме на база телеметрията от мобилните приложения, които ползват водачите, наблюдавайки 56 дни движението на 4,8 милиона автомобили, които са се движили в този период, анализирайки тяхното поведение, да открием хиляди места, на които те превишават скоростта и то забележете, средната скорост. Идентифицирахме над 5000 опасни места, когато наложихме и картата на КАТ за пътния травматизъм и след като извършихме частична оценка на инфраструктурата за дефицити на безопасност, ние днес можем да предвидим какво ще се случи утре, така че да можем да насочим усилията и ресурсите, за да въздействаме. Управлението на риска не е статичен процес - когато ти го потиснеш на едно място, той се появява на друго и затова това е един безкраен процес“, посочи Богдан Милчев.

По думите му, основната задача на държавата е да определи човек или организация, която да отговаря за управлението на риска.

"Трябва да е ясно, че проблемите не могат да бъдат решени от днес за утре и както всичко в пътната безопасност се случва с натрупване. Това, което в момента се случва, е благодарение на години наред замитане на тези проблеми“, каза председателят на Управителния съвет на Института за пътна безопасност.

Редактор "Екип на Петел",

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