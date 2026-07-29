Институтът за пътна безопасност идентифицира над 5000 опасни места по пътищата
Булфото
Автобусът по линия 204, който на 27 юли катастрофира на бул. "Цариградско шосе“, отново постави въпроса за пътната безопасност.
Цялата ни транспортна система е срината и не можем да разчитаме на институциите да въздействат върху нея, за да я направят по-сигурна. Това каза в ефира на Радио София инж. д-р Богдан Милчев, председател на Управителния съвет на Института за пътна безопасност, дългогодишен експерт по пътна безопасност, бивш началник на отдел "Пътна полиция“ – СДВР.
"Това е така, защото през последните 6-7 години се изредиха 8 премиери, които взимаха в ръцете си цъкащата бомба на пътната безопасност и всеки бързаше да я предаде на следващия пример да гръмне в неговите ръце. Сега тази бомба - пътната безопасност, се намира в ръцете на премиера Радев и на него се пада тази чест дали ще гръмне в ръцете му или просто ще успее да я обезвреди. Искам през вашия ефир да кажа много ясно на вашите слушатели, на управляващите - времето изтече! Бомбата може да гръмне във всеки момент. А иначе тази катастрофа, която се случи с градски автобус преди два дни на "Цариградско шосе", е един от ясните знаци, които Вселената ни подава и ни казва, че вървим в грешна посока“, обясни Милчев.
Той добави, че в Института за пътна безопасност са изготвили екшън план и работещ модел за управление на риска.
"Успяхме на база телеметрията от мобилните приложения, които ползват водачите, наблюдавайки 56 дни движението на 4,8 милиона автомобили, които са се движили в този период, анализирайки тяхното поведение, да открием хиляди места, на които те превишават скоростта и то забележете, средната скорост. Идентифицирахме над 5000 опасни места, когато наложихме и картата на КАТ за пътния травматизъм и след като извършихме частична оценка на инфраструктурата за дефицити на безопасност, ние днес можем да предвидим какво ще се случи утре, така че да можем да насочим усилията и ресурсите, за да въздействаме. Управлението на риска не е статичен процес - когато ти го потиснеш на едно място, той се появява на друго и затова това е един безкраен процес“, посочи Богдан Милчев.
По думите му, основната задача на държавата е да определи човек или организация, която да отговаря за управлението на риска.
"Трябва да е ясно, че проблемите не могат да бъдат решени от днес за утре и както всичко в пътната безопасност се случва с натрупване. Това, което в момента се случва, е благодарение на години наред замитане на тези проблеми“, каза председателят на Управителния съвет на Института за пътна безопасност.
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