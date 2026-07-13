Институции ще проверяват случая със скачащите деца от моста на Струма

Кадър БНТ

След репортаж на БНТ за деца, които скачат от 13-метров мост над река Струма, отдел „Закрила на детето" в Благоевград се самосезира. Още утре институциите започват съвместна проверка с полицията и община Симитли на място.

Въпреки че опасната практика продължава от години, до този момент в полицията няма нито един подаден сигнал. Валентина Стойнева работи на метри от моста. Казва, че всяка седмица вижда деца от съседни села, дошли да изпитат адреналина от 13-метровия скок.

Скачането от 13-метровия мост крие много опасности. Според лекарите то се равнява на падане от четвъртия етаж върху твърда настилка. Подобно височинно падане води буквално до раздробяване на петата, а на по-късен етап и до инвалидизация.

„Така че не можем да очакваме нищо по различно от това да настъпят тежки увреди на долните крайници, свързани с фрактури, счупвания в детската възраст, при което са наранени костите на ходилата. Това са осакатяващи травми“, заяви д-р Илиан Алексиев, травматолог в МБАЛ – Благоевград.

Рязкото потапяне в студената вода пък може да предизвика термичен шок и за секунди да направи детето безпомощно.

„Температурата на тялото е много по-висока от тази на водата, сковава се тялото, и стягайки се започва да потъва надолу“, обясни Любомира Стамболийска, воден спасител.

Редактор "Екип на Петел",

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