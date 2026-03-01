Интензивен е трафикът на „Капитан Андреево“, „Лесово“ и „Калотина“

Снимка: Агенция „Митници“, архив

На граничните контролно-пропускателни пунктове „Капитан Андреево“, „Лесово“ и „Калотина“ трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“, информацията е към 6.00 ч. тази сутрин.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Гърция. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Румъния и Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични преходи.

