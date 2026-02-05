Интензивен е трафикът на „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили

Снимка: Агенция "Митници", архив

Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ на границата с Турция на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични пунктове и преходи е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Гърция от 20 януари през граничния преход „Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“, посочва БТА. На граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

От „Гранична полиция“ отбелязват, че на границата със Сърбия от 6:00 ч. на 30 януари е възстановено движението на товарни автомобили на всички гранични пунктове с България.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония, както и на граничните преходи с Румъния.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!