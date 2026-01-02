Интензивен е трафикът на ГКПП "Калотина"

снимка МВР

Интензивен е трафикът на границата със Сърбия, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на граничните пунктове и преходи със съседните държави е към 18:00 ч. днес.

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Калотина" за леки автомобили и в двете посоки, информират от „Гранична полиция“.

Поради стачни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция, се посочва в информацията на сайта на ГДГП.

На границата с Румъния трафикът е нормален на граничните преходи.

Нормален е и трафикът на граничните пунктове с Турция, както и с Република Северна Македония, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!