Интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево"

Снимка: МВР

Трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" на вход и изход за леки автомобили е интензивен. Това съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи.

От 10 ч. на 30 юни на граничния преход Русе - Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна.

От 08:00 ч. на 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав.

По същата причина от 10:00 ч. на 21 юли и фериботната връзка, обслужваща граничен преход Свищов - Зимнич, временно преустанови работа. Платформата се намира в България.

На 21 юли в 10:00 ч. представител на фирмата, стопанисваща Фериботната платформа “Интер Линк” ООД и осъществяваща трафика с ферибота през Свищов - Зимнич, заяви, че поради ниското ниво на река Дунав преустановява работа за неопределен период. Платформата се намира в България.

През граничните преходи „Рудозем“, "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички останали гранични контролно-пропускателни пунктове.

Редактор "Екип на Петел",

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