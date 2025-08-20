Интензивен е трафикът на "Кап. Андреево" и на "Калотина"

кадър: Нова тв

Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция "Kапитан Андреево" на вход за товарни автомобили, както и на "Kалотина" на границата със Сърбия на изход за леки автомобили, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на сайта си. Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

На границата с Гърция на пътя по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта, припомнят от ГДГП. През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

На границата с Румъния се извършва основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Република Северна Македония е възстановено движението през ГКПП "Станке Лисичково" в двете посоки. Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове, предаде БТА.

