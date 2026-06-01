Интензивен е трафикът на "Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили

Снимка Булфото

Трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ на границата с Турция е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщи на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“ по данни към 06:00 часа.

На границата с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове.

На границата с Румъния на всички гранични преходи се преминава нормално.

На граничния преход Русе - Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира, напомнят от „Гранична полиция“, пише novini.bg.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

