Интензивен е трафикът на "Капитан Андреево" за товарни автомобили на изход от страната

На границата с Турция трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" за товарни автомобили на изход, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция". Информацията е към 18:00 ч.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормално е движението и на всички гранични преходи с Румъния, посочва БТА. На ГКПП "Русе–Гюргево" се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Северна Македония и Сърбия.

