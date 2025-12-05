Интензивен е трафикът на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Снимка: МВР

На границата с Турция на Граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево" и „Лесово“ трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

На границата с Гърция от 16:00 ч. вчера на прехода Промахон се пропускат товарни автомобили, леки коли, микробуси и автобуси в двете посоки. От 14:30 ч. вчера на граничния преход Ексохи се пропускат всички видове превозни средства, включително и товарни автомобили, в двете посоки. Трафикът е нормален на останалите гранични преходи с Гърция, посочва БТА.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Румъния, Република Северна Македония и Сърбия.

