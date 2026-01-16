Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово"

Снимка: Агенция "Митници", архив

Трафикът е изключително интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" за товарни автомобили. Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" на МВР. Обявените данни са към 6:00 ч. тази сутрин.

Поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили. На всички гранични преходи движението се осъществява в двете посоки за всички видове превозни средства.

Поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили. На всички гранични преходи с Гърция движението се осъществява в двете посоки за всички видове превозни средства.

На границите с Република Северна Македония, със Сърбия и с Румъния трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!