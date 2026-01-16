Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово"
Снимка: Агенция "Митници", архив
Трафикът е изключително интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" за товарни автомобили. Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" на МВР. Обявените данни са към 6:00 ч. тази сутрин.
Поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили. На всички гранични преходи движението се осъществява в двете посоки за всички видове превозни средства.
На границите с Република Северна Македония, със Сърбия и с Румъния трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
