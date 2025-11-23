Интензивен е трафикът на граничните пунктове "Лесово" и "Капитан Андреево"

Снимка: Агенция "Митници", архив

Интензивен е трафикът на контролно-пропускателните пунктове на границата с Турция "Лесово" и "Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 18 ч. тази вечер.

Трафикът е нормален на всички останали гранични контролно-пропускателни пунктове и преходи със съседните държави, посочва БТА.

На границата с Гърция, на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти продължават строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни хора в обекта.

