Интензивен е трафикът на граничния преход „Кулата-Промахон" за леки автомобили

Снимка: Булфото, архив

Интензивен е трафикът на граничния преход „Кулата - Промахон" на границата с Гърция на вход за леки автомобили към 18:00 ч. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на официалната си интернет страница.

По-рано от Агенция „Пътна инфраструктура" съобщиха, че е въведена реверсивна организация на движението при 375-ия кимометър на път I-1 (Е-79) София – Кулата, в област Благоевград, посочва БТА. Трафикът се осъществява в две ленти в посока София и една лента в посока Кулата.

През граничните преходи с Гърция „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили, напомнят от „Гранична полиция".

На границата с Румъния трафикът е интензивен на граничен преход „Русе - Гюргево" на изход за леки автомобили.

От 10 часа на 30 юни 2026 г. на граничния преход „Русе - Гюргево" след ремонт е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна.

От 08:00 ч. на 10 юли 2026 г., фериботната връзка, обслужваща граничен преход „Оряхово – Бекет" временно преустанови работа, поради ниското ниво на река Дунав.

От 10:00 ч. на 21 юли 2026 г., фериботната връзка обслужваща граничен преход „Свищов-Зимнич" също временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав.

На границата с Турция трафикът е интензивен на Граничния контролно- пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево" на изход за леки автомибили.

На границата със Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП „Калотина" на вход и изход за леки автомобили.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове, допълват от „Гранична полиция".

Редактор "Екип на Петел",

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