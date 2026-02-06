Интензивен е трафикът на изхода за товарни автомобили на "Капитан Андреево"
Снимка: Агенция "Митници", архив
Трафикът е интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили, съобщават от Главната дирекция „Гранична полиция“. Данните са към 6 ч.
От 20 януари през граничния преход „Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.
Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград".
На граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
На границата с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!