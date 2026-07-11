Интензивен е трафикът през „Капитан Андреево“ и „Калотина“ тази вечер

Снимка: Булфото

Трафикът на граничните пунктове „Капитан Андреево“ на изход за леки автомобили и на „Калотина“ на вход за леки автомобили е интензивен. Това съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“, като информацията е към 18:00 ч. днес.

От 08:00 ч. на 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав.

От 30 юни на прехода Русе - Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост, напомнят още от „Гранична полиция“. Трафикът се осъществява в двете платна.

През преходите „Рудозем“, "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На всички други гранични контролно-пропускателни пунктове трафикът е нормален.

Редактор "Екип на Петел",

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