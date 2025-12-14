Интензивен е трафикът тази сутрин на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

снимка: МВР

Изключително интензивно е движението на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ за товарни автомобили на изход. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията за трафика по границите е към 6:00 часа.

Интензивно е движението на ГКПП „Калотина“ на границата със Сърбия на изход за товарни автомобили, допълва БТА.

Поради стачни действия на гръцки протестиращи са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция.

Движението е нормално на граничните преходи с Румъния, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония.

