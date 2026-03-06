реклама

Интензивен е трафикът тази сутрин на "Капитан Андреево" и "Лесово"

06.03.2026 / 08:13 0

кадър: Петел

Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) ''Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“. Информацията е към 06:00 часа тази сутрин. 

По границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През граничните преходи "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи по границата  с Румъния. Нормално е и движението на граничните пунктове със Сърбия и Република Северна Македония, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

