Интензивен е трафикът за автомобили на "Кулата", "Капитан Андреево" и "Калотина"

Снимка: МВР

Интензивен е трафикът за леки автомобили на изход на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Кулата“ с Гърция и на "Капитан Андреево" с Турция. Трафикът е интензивен и на вход и изход за коли на „Калотина“. Това се посочва в информация на Главна дирекция "Гранична полиция" към 18:00 ч.

През граничните преходи „Рудозем“, "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 т.

През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили, посочва БТА.

Трафикът на граничните пунктове с Румъния и Република Северна Македония е нормален.

Редактор "Екип на Петел",

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