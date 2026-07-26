Интензивен е трафикът за леки коли на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Калотина“

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Интензивен е трафикът на границата с Турция на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ на изход за леки автомобили, както и на границата със Сърбия на ГКПП „Калотина“ на вход за леки автомобили. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията за трафика по границите е към 6:00 часа.

Трафикът е нормален на всички останали гранични контролно-пропускателни пунктове със съседните ни страни, съобщи БТА.

От 10:00 ч. на 21 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход с Румъния Свищов – Зимнич, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав. Платформата се намира на българска територия.

През граничните преходи с Гърция „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси с маса до 3,5 тона.

Редактор "Екип на Петел",

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