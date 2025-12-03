Интензивен трафик и тази сутрин на "Капитан Андреево"
снимка: МВР
На границата с Турция трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си. Информацията е към 06:00 ч. тази сутрин.
Трафикът е нормален на всички гранични пунктове и преходи с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния.
На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта, предаде БТА.
