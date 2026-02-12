Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" и "ГКПП Лесово"

Снимка: Агенция "Митници", архив

Интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" и "ГКПП Лесово" на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“, като информацията е към 06.00 ч.

От 20 януари през граничния преход „Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград".

На граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границите с Република Северна Македония, Сърбия и Румъния трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

