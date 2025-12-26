Интензивен трафик на "Капитан Андреево" и "Калотина" тази вечер

Снимка: МВР

Изключително интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" на границата с Турция на вход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" към МВР. Данните са към 18:00 ч.

Интензивно е и движението на ГКПП "Калотина" на границата със Сърбия на вход за леки автомобили, посочва БТА.

На граничните преходи на границата с Гърция трафикът е нормален, както и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония.

Нормално е и движението на граничните преходи с Румъния.

