Интензивен трафик на "Капитан Андреево" и "Лесово"

Трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция за товарни автомобили, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" на МВР на сайта си. Данните съм към 6:00 часа тази сутрин.

От 20 януари през граничния преход "Рудозем" към Гърция преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград", припомнят от "Гранична полиция". На граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Движението е нормално на всички гранични преходи с Румъния, предава БТА.

На границата със Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата със Сърбия трафикът също е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

