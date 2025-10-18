Интензивен трафик на "Капитан Андреево"

снимка: Булфото

Трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" на границата с Турция е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове е към 6:00 ч. тази сутрин.

Нормален е трафикът на всички гранични пунктове на границите с Република Северна Македония и със Сърбия.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Нормален е трафикът и на граничните преходи на границата с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти продължават строителните дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни хора в обекта.

