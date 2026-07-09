Интензивен трафик на граничен пункт "Калотина" тази сутрин

снимка: МВР

Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт "Калотина" на границата със Сърбия на вход за леки автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция".

На границата с Румъния преминаването е нормално на всички преходи. От 30 юни е възстановено движението през граничния преход Русе-Гюргево по Дунав мост, напомниха от "Гранична полиция". Трафикът се осъществява в двете платна.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички преходи, като през граничните преходи "Рудозем“, "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Турция движението е нормално на всички контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Република Северна Македония трафикът също е нормален на всички гранични пунктове, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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