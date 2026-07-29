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Интензивен трафик на граничен пункт "Калотина" тази сутрин

29.07.2026 / 07:46 0

снимка: МВР

Интензивен е трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт „Калотина" на вход  за леки автомобили на границата със Сърбия, съобщи Главна дирекция „Гранична полиция" на МВР на сайта си. 

На граничните пунктове с Република Северна Македония и Турция трафикът е нормален на всички гранични преходи. 

На граничните преходи с Румъния движението се осъществява нормално. Движението по Дунав мост на граничния преход „Русе - Гюргево“ се осъществява в двете платна, след като на 30.06.2026 г. след ремонт движението по моста бе възстановено. 

Заради ниското ниво на река Дунав фериботните връзки, обслужващи граничните преходи „Оряхово - Бекет“ и „Свищов - Зимнич“ временно не работят. 

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. 

През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. 

През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили, напомнят от „Гранична полиция“, предаде БТА.

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