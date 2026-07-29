Интензивен трафик на граничен пункт "Калотина" тази сутрин
снимка: МВР
Интензивен е трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт „Калотина" на вход за леки автомобили на границата със Сърбия, съобщи Главна дирекция „Гранична полиция" на МВР на сайта си.
На граничните пунктове с Република Северна Македония и Турция трафикът е нормален на всички гранични преходи.
На граничните преходи с Румъния движението се осъществява нормално. Движението по Дунав мост на граничния преход „Русе - Гюргево“ се осъществява в двете платна, след като на 30.06.2026 г. след ремонт движението по моста бе възстановено.
Заради ниското ниво на река Дунав фериботните връзки, обслужващи граничните преходи „Оряхово - Бекет“ и „Свищов - Зимнич“ временно не работят.
На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.
През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.
През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили, напомнят от „Гранична полиция“, предаде БТА.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!