Интензивен трафик на границата с Гърция

Снимка: Булфото

Трафикът за леки автомобили на изход на преходите "Кулата" и "Маказа" на границата с Гърция е интензивен. Това съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция", като данните са към 18:00 ч.

През граничните преходи "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Румъния при "Русе – Гюргево" се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Движението се регулира.

Припомняме, че пътуващите от Румъния за България през Дунав мост при Гюргево - Русе не плащат такса мост днес. Новината дойде от Националната компания за управление на пътната инфраструктура в Румъния.

Северните ни съседи решиха да направят подарък на преминаващите с леки коли заради рождения ден на съоръжението. То е открито на 20 юни преди 72 години. Наречено е Мостът на дружбата и по него може да се преминава както с автомобил, така и с влак.

На граничните контролно-пропускателни пунктове със Сърбия, Турция и Република Северна Македония движението е нормално.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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