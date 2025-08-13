Интензивен трафик на леки автомобили на "Калотина" тази сутрин

кадър: Нова

Трафикът е интензивен на изход за леки автомобили на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) ''Калотина'', съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР по данни към 6:00 часа, предаде БТА.

На границата с Република Северна Македония (РСМ) движението през ГКПП „Станке Лисичково“ е възстановено в двете посоки.

Припомняме, че на 6 август преминаването в двете посоки на леки и товарни превозни средства през граничния пункт беше преустановено заради полагане на завършващ слой асфалт на трасетата в граничната зона, където се извършва цялостна реконструкция.

Трафикът и на останалите гранични пунктове с РСМ е нормален.

Нормално се осъществява преминаването и на граничните пунктове с Турция.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе на границата с Румъния. Въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.



На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

През граничните преходи на границата с Гърция в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

