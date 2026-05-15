Интензивно е движението на "Капитан Андреево" на изхода за камиони
Снимка: Агенция "Митници"
Движението на граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" на изхода за товарни автомобили е интензивно. Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция". Информацията е към 6:00 ч.
На граничния преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира. На всички останали преходи на границата с Румъния трафикът е нормален.
Движението е нормално и на всички гранични преходи с Гърция.
През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.
През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
На границата с Република Северна Македония и със Сърбия трафикът е нормален.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!