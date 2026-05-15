Интензивно е движението на "Капитан Андреево" на изхода за камиони

Снимка: Агенция "Митници"

Движението на граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" на изхода за товарни автомобили е интензивно. Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция". Информацията е към 6:00 ч.

На граничния преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира. На всички останали преходи на границата с Румъния трафикът е нормален.

Движението е нормално и на всички гранични преходи с Гърция.

През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония и със Сърбия трафикът е нормален.

