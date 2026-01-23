Интер 3:2 Пиза на полувремето в мача на "Сан Сиро"

кадър: Макс спорт

Лидерът в Серия А Интер води с 3:2 на Пиза в мач от 22-рия кръг от италианския елит. Стефано Морео откри за гостите в 11-ата минута след груба грешка на Ян Зомер, а отново той удвои в 23-ата минута.

Интер обаче много бързо обърна мача, след като първо Пьотър Жиелински намали за Интер от дузпа в 39-ата минута, а две минути по-късно Лаутаро Мартинес изравни. Франческо Пио Еспозито пък донесе пълния обрат за домакините в продължението на първата част (45+2'). За Пиза на пейката е българският национал Росен Божинов, който днес празнува и рожден ден. На домашната сцена „нерадзурите“ са безкомпромисни и имат цели 8 победи и само един равен в последните си девет срещи. През седмицата обаче тимът загуби у дома срещу Арсенал в Шампионската лига с 1:3. Ако спечелят днес, играчите на Кристиан Киву имат шанс да се откъснат на върха и да дръпнат с 6 точки пред големия съперник Милан, поне преди изиграването на останалите мачове от кръга.

Пиза пък продължава да се бори със зъби и нокти за оцеляването си, но тимът е в неприятна серия от 10 поредни мача без победа (5 загуби и 5 равенства). Българският национал Росен Божинов вече записа дебюта си за „кулите“ в Серия "А" в предишния мач срещу Аталанта, като сега отново започва от пейката. Любопитен факт е, че 14 от 16-е гола за Пиза са отбелязани именно като гост, а тимът преди няколко месеца спъна Милан на същия стадион и завърши 2:2.

В историята на директните сблъсъци между двата отбора, логично Интер има предимство. В последната им среща от Серия А "през този сезон нерадзурите" победиха с 2:0 като гости с две попадения на Лаутаро Мартинес.

