Интер Маями на финал в МЛС

Интер Маями се класира за големия финал в Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада! “Чаплите” разбиха с 5:1 тима на Ню Йорк Сити в заключителния двубой от Източната конференция на “Чейз Стейдиъм” във Форт Лоридейл, щата Флорида.Така ветераните Жорди Алба и Серхио ще могат да изпеят своята “Лебедова песен” повече от достойно с трофей. Именно Алба направи две асистенции в днешния мач, предаде Спортал.

И двамата обявиха, че ще приключат състезателната си кариера след края на този сезон.

Логично, старши треньорът Хавиер Масчерано до последно ще им дава възможност да вземат участие и да бъдат полезни на отбора от Маями. Така те и днес бяха сред титулярите, като заедно с тях стартира и Лионел Меси, който също многократно загатна, че съвсем скоро може да приключи с професионалния футбол, а и той също се отчете с асистенция в двубоя.

Другата голяма звезда на “чаплите” Луис Суарес започна двубоя на резервната скамейка и се появи съвсем в края в 82-рата минута, когато замени Матео Силвети.

