Интер е аут от Шампионската лига

Миналогодишният финалист в Шампионската лига Интер е аут от турнира.

Това стана факт, след като "нерадзурите" загубиха реванша с Бодьо/Глимт от плейофния елиминационен кръг на турнира с 1:2 на собствения си "Джузепе Меаца". Те бяха допуснали поражение с 1:3 и в първия мач на Скандинавския полуостров и така след общ резултат 2:5 напуснаха най-престижното европейско клубно състезание, предаде Спортал.

Тази вечер се играят още два мача, след което ще станат ясни и първите четири отбора, които ще се присъединят към завършилите отбори в топ 8 на основната схема за следващата фаза от директните елиминации. В ранния мач за деня Атлетико Мадрид стана първия тим преодолял плейофите след победа с 4:1 у дома срещу Брюж и успех със 7:4 в общия резултат.

Въпреки че само преди реи дни Интер изигра последния си мач, побеждавайки в Серия А тима на Лече с 2:0 като гост, Кристиан Киву реши да направи само две промени в стартовия си състав. Румънския стратег реши да пусне в игра Мануел Аканжи и Николо Барела, които започнаха вместо Стефан де Фрай и Петър Сучич.

