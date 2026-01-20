Интер и Арсенал играят при 1:2 за ШЛ

кадър: Макс спорт

Интер и Арсенал играят при 1:2 в един от най-интересните двубои от седмия кръг на Шампионската лига. Габриел Жезус откри резултата в 11-ата минута. Петър Сучич бързо изравни още в 18-ата минута. Габриел Жезус с второто си попадение в двубоя изведе отново лондончани напред.

Срещата започна с доста отворена игра на двата тима и на високи обороти. “Артилеристите” успяха да създадат опасна ситуация още в първите секунди на двубоя, когато топката бе вкарана в наказателното поле на “нерадзурите”, чиято отбрана демонстрира сериозна несигурност. Футболистите на английския тим нанесоха последователни удари, но те срещнаха телата на бранители. Минута след това успоредно центриране от десния фланг мина на малко повече от метър пред голлинията, но Габриел Жезус бе блокиран от Аканджи.

По-добрата игра на футболистите на Микел Артета даде своя резултат още в 11-ата минута след поредното добро разиграване в противниковата половина. Топката бе прехвърлена на няколко пъти между двата фланга, за да бъде вкарана е пеналта, където отново липсваше добро противопоставяне от страна на защитниците на Интер. Юриен Тимбер изненадващо се озова на добра позиция, опита удар, но вместо това кълбото отиде към Габриел Жезус, който демонстрира добър усет и успя да засече в мрежата на Ян Зомер за 0:1.

Играчите на Интер опитаха да реагират мигновено на полученото попадение и в следващите няколко минути изнесоха своята преса в по-предни позиции и на два пъти успяха да влязат в пеналта, но без успех. Това събуждане на представителите на Серия А на свой ред даде своите плодове. В 18-ата минута Лаутаро Мартинес много елегантно изведе Маркюс Тюрам, той бе блокиран отлично от Москера, притичалият Барела също нямаше късмет в своя опит, но тогава на преден план се притече Петър Сучич, който от границата на наказателното поле с много елегантен удар намери горния ляв ъгъл на вратата на Давид Рая за 1:1, предаде Спортал.

Ентусиазмът на домакините бе попарен след малко повече от половин час игра с едно от най-силните оръжия на Арсенал - статичните положения. Лондончани изпълниха много високо центриране на задна греда, там Тросар върна с глава кълбото, което дори облиза горната греда, само за да може съвсем отблизо Габриел Жезус да отбележи второто си попадение за 1:2.

Англичаните продължават да водят уверено в класирането на турнира с 18 точки, а “нерадзурите” са шести с 12 пункта. И двата отбора са сред фаворитите са класиране сред първите осем тима, които ще избегнат допълнителния плейофен кръг, а три точки в днешната вечер ще донесе допълнителен тласък в тази посока.

Наставникът на Интер Кристиан Киву не може да разчита на контузените Хакан Чалханоолу и Дензъл Дъмфрис, а в средата на терена започват Николо Барела, Пьотр Жиелински и Петър Сучич. Луиш Енрике и Федерико Димарко са по двете крила, а атаката е водена от Лаутаро Мартинес и Маркюс Тюрам.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!