Интер победи с 6:2 Пиза

Лидерът в Серия А Интер победи с убедителното 6:2 Пиза в мач от 22-рия кръг от италианския елит. Стефано Морео откри за гостите в 11-ата минута след груба грешка на Ян Зомер, а отново той удвои в 23-ата минута.

Интер обаче обърна резултата още до края на първата част, след като първо Пьотър Жиелински намали за Интер от дузпа в 39-ата минута, а две минути по-късно Лаутаро Мартинес изравни. Франческо Пио Еспозито пък донесе пълния обрат за домакините в продължението на първата част (45+2'). В 82-рата минута се разписа и Федерико Димарко, а четири минути по-късно Анже-Йоан Бони също вкара, предаде Спортал.

Именно влизането на левия халф-бек при резултат 0:2 се оказа ключово за обрата, след като той веднага раздвижи играта на домакините, като освен попадението си записа и две асистенции.

В историята на директните сблъсъци между двата отбора, логично Интер има предимство. В последната им среща от Серия А "през този сезон нерадзурите" победиха с 2:0 като гости с две попадения на Лаутаро Мартинес.

