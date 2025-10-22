снимка: Пиксабей

Интер продължава с перфектното си представяне в Шампионската лига след убедителна победа като гост с 4:0 над белгийския Роял Юнион СЖ в мач от 3-тия кръг на основната фаза на турнира.

Четирима различни футболисти се разписаха за „нерадзурите“, които записаха трета поредна победа и отново не допуснаха гол.Така отборът на Кристиан Киву излезе на временното 2-ро място в класирането с 9 точки. Роял Юнион СЖ пък остава с 3 пункта, като отново допусна четири гола у дома, също както в предишния мач с Нюкасъл, припомня Спортал.

Интер наложи превъзходството си почти веднага, но успя да пречупи съперника си едва в края на първата част. След като стражът на домакините Кел Схерпен успя да избие в корнер опасен удар на Лаутаро Мартинес, от последвалия корнер Ян Бисек подаде с глава, а топката се озова в Дензъл Дъмфрис, който се завъртя и отблизо откри в 41-вата минута – 0:1 за Интер.

В продължението на първата част пък чудесна контраатака бе завършена от самия Лаутаро, който се възползва по най-добрия начин от подаването на Франсеко Пио Еспозито и удвои за „нерадзурите“ – 0:2.

Интригата в мача приключи още в началото на втората част, когато Интер получи дузпа, която в 53-ата минута бе реализирана от Хакан Чалханоолу, който направи резултата класически. Крайното 0:4 бе оформено от Франческо Пио Еспозито в 76-ата минута. Младият нападател на Интер се възползва от подаване на резервата Анже-Йоан Бони и се разписа за четвъртото и последно попадение в двубоя.

