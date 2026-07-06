Интерактивна карта помага на учениците в София при избора на гимназия след 7. клас

Снимка: РУО-София

За удобство на кандидат-гимназистите и техните близки може да се използва за ориентиране интерактивната карта, подготвена от Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град специално за кампанията за държавния план-прием за 2026/2027 година, както и таблицата с брой паралелки, кодове и балообразуване, съобщиха от РУО в София-град.

С решение на педагогическия съвет на всяко училище се определя балообразуването на съответните паралелки.

Цялата необходима информация относно оценките ще бъде отразена по служебен път, преди да се пристъпи към балообразуването и класирането, посочва bTV. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявлението за участие в първия етап на класирането. Това не е пречка за попълване и подаване на заявлението.

Подаване на заявления за участие от 08.07.2026 г. до 10.07.2026 г. само по електронен път. Това може да стане:

без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието

със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден

със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден

При класирането се започва винаги от желанието на позиция номер 1 и ученикът се класира на най-предната позиция, за която му стига балът, поясняват от РУО в София-град.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желаният регион, в случая София-град. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион.

Няма ограничение в броя на вписаните желания. Важно е обаче да се впишат и такива, които са съизмерими с бала на ученика, за да има шанс да бъде класиран. Ако бъдат вписани само паралелки, които традиционно са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал.

От РУО в София-град обръщат внимание, че минималният и максималният бал на всяка паралелка не са постоянна величина. Тези показатели се формират от бала на учениците, класирани в дадената паралелка към даден етап от дадена кампания. Баловете от минали години може да са ориентир, но няма гаранция, че ще бъдат същите и тази година.

Училищата-гнезда в София са публикувани ТУК.

Редактор "Екип на Петел",

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