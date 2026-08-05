Интересен празник е днес

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На 5 август православната църква почита паметта на свети великомъченик Евсигний.

Кой е бил Свети Евсигний

Светият мъченик Евсигний е роден в Антиохия, Сирия. Бил военен и прекарал във войската десетки години при императорите Диоклециан, Максимиан, Константин Велики и синовете му. През 337 г. се отказал от военната служба и се завърнал в Антиохия, където продължил живота си на примерен християнин.

Той се отличил със своята непоколебима вяра и добродетелен живот и бил свидетел на чудото, с което християнският император Константин Велики победил в битка с помощта на небесен знак, пише "Фокус".

Мъченическата му смърт

При управлението на Юлиан Отстъпник (361-363 г.), който се опитал със сила да върне езическата религия, двама езичници помолили свети Евсигний като мъдър и честен човек справедливо да отсъди техен спор. Онзи, който загубил спора, в гнева си отишъл при императора и обвинил свети Евсигний в незаконно изповядване на християнската вяра.

Свети Евсигний не само не се отрекъл от вярата си, но безстрашно изобличил императора за отстъпничеството му от Христос, поставил пред него за пример своя роднина свети Константин Велики и разказал подробно как е видял появата на кръстния знак на небето. Юлиан Отстъпник не пощадил преклонната възраст на светеца, който тогава бил на 110 години, и заповядал да му отсекат главата.

Покровител на войниците

Свети великомъченик Евсигний се смята за защитник и покровител на войниците, които изповядват християнската вяра. Към него се отправят молитви за закрила на военните, както и за даряване на мъдрост и подкрепа в ежедневните дела.

Предпразненство на Преображение Господне

5 август е също така денят, в който се чества предпразненството на Преображение Господне - един от 12-те големи християнски празника, който се отбелязва на 6 август.

Именни дни

На 5 август имен ден празнуват носещите името Евсигний - сравнително рядко срещано в България. Денят е подходящ за поздравления към всички, носещи това име.

Редактор "Екип на Петел",

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