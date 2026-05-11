International Asset Bank отчита 18% ръст на активите на годишна база към края на първото тримесечие на 2026 г. и затвърждава позицията си сред водещите банки в България
Въпреки предизвикателната макроикономическа и геополитическа среда в световен мащаб, International Asset Bank продължава да следва устойчива стратегия на развитие, затвърждавайки своите позиции на българския банков пазар.
Към края на март 2026 г. активите на Банката нарастват с впечатляващите 18% на годишна база, достигайки 1,844 млрд. евро.
В резултат на последователната си политика за устойчив растеж, оперативна ефективност и разширяване на пазарното присъствие, International Asset Bank вече се нарежда на 9-то място в банковия сектор в България по размер на реализираната печалба в размер на 6,4 млн. евро, което представлява значимо признание за успешното управление и стабилното финансово развитие на институцията.
Устойчив растеж в кредитирането
През първото тримесечие на 2026 г. International Asset Bank отчита значително разширяване на кредитния си портфейл, като общият обем на отпуснатите кредити към нефинансови предприятия и домакинства нараства с 18 % спрямо същия период на предходната година.
Особено силно представяне се наблюдава в сегмента на кредитирането на домакинства, където ръстът достига 34 %, значително изпреварвайки средните пазарни нива. Тези резултати са ясен индикатор за успешното изпълнение на стратегическите приоритети на Банката за подкрепа както на малкия и среден бизнес, така и на индивидуалните клиенти.
Засилено доверие и ръст на привлечените средства
Привлечените средства от нефинансови предприятия и домакинства също бележат стабилно увеличение, като към края на март 2026 г. депозитната база на Банката нараства с 16 %, достигайки 1,411 млрд. евро.
Особено показателен е ръстът при депозитите от домакинства, които се увеличават с 21 %, което отразява високото доверие на клиентите в Банката, конкурентоспособността на нейните продукти и индивидуалния подход в обслужването.
Подобрена оперативна ефективност
International Asset Bank отчита и положително развитие по показателя нетни приходи от такси, които нарастват с 8 %, при среден ръст за банковия сектор от приблизително 2 %.
„Постигнатите резултати през първото тримесечие на 2026 г. са доказателство за устойчивостта на нашия бизнес модел, доверието на клиентите и ефективното изпълнение на стратегическите ни приоритети. Изкачването на Банката до 9-то място по печалба в банковата система е ясен знак, че усилията ни за развитие, иновации и близост до клиента дават реални резултати. Ще продължим да надграждаме тази основа с фокус върху устойчив растеж, модерни финансови решения и дългосрочно партньорство,“ коментира Румен Сираков-Изпълнителен директор на
International Asset Bank.
Основни финансови показатели към Q1 2026:
- Общо активи: 1,844 млрд. евро (+18%)
- Общо депозити: 1,411 млрд. евро (+16%)
- Депозити от домакинства: 726 млн. евро (+21%)
- Общо отпуснати кредити: 472 млн. евро (+17%)
- Кредити към домакинства: 81,5 млн. евро (+34%)
- Позиция по печалба в банковия сектор: 9-то място
За International Asset Bank
International Asset Bank продължава да се утвърждава като стабилен, модерен и надежден финансов партньор, следвайки своя ангажимент към устойчив растеж, доверие и дългосрочно партньорство с клиенти, бизнес и институции.
Пълните финансови отчети на Банката са достъпни на корпоративния сайт в секция „Финансови отчети“.
* публикация
За да продължите, трябва да се регистрирате в сайта