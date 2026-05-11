Въпреки предизвикателната макроикономическа и геополитическа среда в световен мащаб, International Asset Bank продължава да следва устойчива стратегия на развитие, затвърждавайки своите позиции на българския банков пазар.

Към края на март 2026 г. активите на Банката нарастват с впечатляващите 18% на годишна база, достигайки 1,844 млрд. евро.

В резултат на последователната си политика за устойчив растеж, оперативна ефективност и разширяване на пазарното присъствие, International Asset Bank вече се нарежда на 9-то място в банковия сектор в България по размер на реализираната печалба в размер на 6,4 млн. евро, което представлява значимо признание за успешното управление и стабилното финансово развитие на институцията.

Устойчив растеж в кредитирането

През първото тримесечие на 2026 г. International Asset Bank отчита значително разширяване на кредитния си портфейл, като общият обем на отпуснатите кредити към нефинансови предприятия и домакинства нараства с 18 % спрямо същия период на предходната година.

Особено силно представяне се наблюдава в сегмента на кредитирането на домакинства, където ръстът достига 34 %, значително изпреварвайки средните пазарни нива. Тези резултати са ясен индикатор за успешното изпълнение на стратегическите приоритети на Банката за подкрепа както на малкия и среден бизнес, така и на индивидуалните клиенти.

Засилено доверие и ръст на привлечените средства

Привлечените средства от нефинансови предприятия и домакинства също бележат стабилно увеличение, като към края на март 2026 г. депозитната база на Банката нараства с 16 %, достигайки 1,411 млрд. евро.

Особено показателен е ръстът при депозитите от домакинства, които се увеличават с 21 %, което отразява високото доверие на клиентите в Банката, конкурентоспособността на нейните продукти и индивидуалния подход в обслужването.

Подобрена оперативна ефективност

International Asset Bank отчита и положително развитие по показателя нетни приходи от такси, които нарастват с 8 %, при среден ръст за банковия сектор от приблизително 2 %.

„Постигнатите резултати през първото тримесечие на 2026 г. са доказателство за устойчивостта на нашия бизнес модел, доверието на клиентите и ефективното изпълнение на стратегическите ни приоритети. Изкачването на Банката до 9-то място по печалба в банковата система е ясен знак, че усилията ни за развитие, иновации и близост до клиента дават реални резултати. Ще продължим да надграждаме тази основа с фокус върху устойчив растеж, модерни финансови решения и дългосрочно партньорство,“ коментира Румен Сираков-Изпълнителен директор на

International Asset Bank.

Основни финансови показатели към Q1 2026:

Общо активи: 1,844 млрд. евро (+18%) Общо депозити: 1,411 млрд. евро (+16%) Депозити от домакинства: 726 млн. евро (+21%) Общо отпуснати кредити: 472 млн. евро (+17%) Кредити към домакинства: 81,5 млн. евро (+34%) Позиция по печалба в банковия сектор: 9-то място

За International Asset Bank

International Asset Bank продължава да се утвърждава като стабилен, модерен и надежден финансов партньор, следвайки своя ангажимент към устойчив растеж, доверие и дългосрочно партньорство с клиенти, бизнес и институции.

Пълните финансови отчети на Банката са достъпни на корпоративния сайт в секция „ Финансови отчети “.

