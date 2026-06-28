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Инцидент късно вечерта в София: Човек е лежал на платното

28.06.2026 / 08:54 1

Снимка Булфото, илюстративна 

Човек е лежал на платното на булевард Никола Мушанов в София късно вечерта в събота. 

За инцидента алармираха във фейсбук групата "Катастрофи в София".

На снимка в социалната мрежа се вижда струпване на десетки хора около мъжа, като случката се е развила малко преди полунощ срещу неделя. Първоначалната непотвърдена информация бе, че мъжът е бил блъснат от автомобил, пише Блиц. 

Свидетел на случката обаче твърди, че въпросният човек изобщо не е претърпял инцидент, а просто е прекалил с алкохола и буквално е легнал на пътното платно. 

Снимката предизвика множество коментари и дискусии под публикацията.

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Коментари
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zorkooko (преди 1 час)
Рейтинг: 7419 | Одобрение: 1384
аа някой водач е изкарал късмет - сега да го съдят бунакът за еодготвян терорестичен акт срещу автомобилите . НО КЪСМЕТ Е ИЗКАРАЛ ШОФЬОРЪТ 
zorkooko

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