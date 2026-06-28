Инцидент късно вечерта в София: Човек е лежал на платното

Снимка Булфото, илюстративна

Човек е лежал на платното на булевард Никола Мушанов в София късно вечерта в събота.

За инцидента алармираха във фейсбук групата "Катастрофи в София".

На снимка в социалната мрежа се вижда струпване на десетки хора около мъжа, като случката се е развила малко преди полунощ срещу неделя. Първоначалната непотвърдена информация бе, че мъжът е бил блъснат от автомобил, пише Блиц.

Свидетел на случката обаче твърди, че въпросният човек изобщо не е претърпял инцидент, а просто е прекалил с алкохола и буквално е легнал на пътното платно.

Снимката предизвика множество коментари и дискусии под публикацията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!