Инцидент на на Международното летище в Дубай, поне четирима служители са ранени

Четирима души са ранени при инцидент на Международното летище в Дубай (DXB), съобщава Dubai Media Office. По първоначална информация пострадалите са служители на аеропорта.

Екипи за спешно реагиране са били незабавно изпратени на мястото и са успели бързо да овладеят ситуацията, уверяват местните власти, допълва Нова тв.

Поради вече действащи аварийни планове пътниците от по-голямата част от терминалите са били евакуирани към момента на инцидента.

В социалната мрежа Х се появи и видео, чийто автор твърди, че е заснето на летището след случилото се.

