Инцидент на на Международното летище в Дубай, поне четирима служители са ранени
кадър: Jeronim, Х
Четирима души са ранени при инцидент на Международното летище в Дубай (DXB), съобщава Dubai Media Office. По първоначална информация пострадалите са служители на аеропорта.
Екипи за спешно реагиране са били незабавно изпратени на мястото и са успели бързо да овладеят ситуацията, уверяват местните власти, допълва Нова тв.
Поради вече действащи аварийни планове пътниците от по-голямата част от терминалите са били евакуирани към момента на инцидента.
В социалната мрежа Х се появи и видео, чийто автор твърди, че е заснето на летището след случилото се.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!