Инцидент на жп линията край Белозем спря движението на влакове

Пиксабей

Поради инцидент с товарен влак временно е преустановено движението между гарите Маноле и Белозем, съобщиха от пресцентъра на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). В 11:40 ч. в междугарието Маноле - Белозем на прелез с редовно задействана автоматична прелезна сигнализация е ударен тежкотоварен автомобил. При инцидента няма жертви.

Очаква се нарушение в графика за движение на влаковете по това направление. Пътническият влак Пловдив - Чирпан се отменя в участъка Пловдив - Белозем. Пътниците ще бъдат превозени с автобус.

След приключване на следствените действия движението ще бъде възстановено.

Веднага след сигнала за инцидента натам са насочени полицейски екипи на Районно управление - Труд, пожарна и спешна помощ, допълват от Областната дирекция на МВР в Пловдив, предаде БТА.

По първоначални данни, 46-годишният водач на тежкотоварен автомобил "Форд" не се е съобразил със светлинния сигнал на прелез без бариери и се е ударил странично в товарен влак. На място е оказана медицинска помощ на шофьора на камиона. Той е откран в болница за допълнителни прегледи.

Двамата водачи са изпробвани за употреба на алкохол, пробите са отрицателни.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!