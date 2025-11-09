Инцидент с 2 трамвая и бус в столицата

кадър: Марте Мартинели, "Катастрофи в София", фейсбук

Инцидент е станал късно снощи в района на Централна жп гара в София.

Два трамвая по линии 12 и 3 са излезли от релсите на кръстовището на булевардите "Христо Ботев" и "Мария Луиза".

На кадри във фейсбук групата "Катастрофи в София" се вижда и бус, който е катастрофирал.

На място има засилено полицейско присъствие, медицински и аварийни екипи. До момента няма данни за пострадали пътници.

