Инцидент с Алекс Петканова

Алекс Петканова пострада след нелеп инцидент и веднага показа в Инстаграм профила си какво точно й се е случило наскоро.

Моделката, която инфлуенсърства активно в последните години, показа посинения си крак на стори в Инстаграм и поясни, че става дума за комичен инцидент у дома, пише Блиц.

"ОК, маса! Нямаше нужда да ми го връщаш точно сега!", пише тя с усмивка под кадъра. И, разбира се, успя да развесели последователите си с историята за "отмъстителната маса".

Изглежда, че Александра не е била особено внимателна, минавайки покрай масата у дома и последствията са налице

