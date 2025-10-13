Инцидент с Фейгин в навечерието на зимните олимпийски игри

Булфото

Най-добрата българска състезателка по фигурно пързаляне - Александра Фейгин, е контузила ръката си при битов инцидент. Това разкри самата тя в социалните мрежи, предаде БГНЕС.

"Чаша ми преряза половината ръка, но съм наред, просто ще бъда малко като Франкенщайн“, написа Фейгин на снимка, на която се вижда превързаната й ръка от китката до лакътя.

В последващо видео фигуристката обяснява, че раните са три и доста дълбоки, засягайки мускула. Тя обаче се надява да се възстанови бързо.

За родената в Йерусалим Фейгин предстоят зимните олимпийски игри в Италия в началото на 2026 г. Сега се очертава тя да бъде извън леда за известно време докато трае възстановяването й.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!