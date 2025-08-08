Инцидент с блъснат пешеходец затруднява движението по основен булевард в Добрич
08.08.2025 / 13:26 0
Снимка: Булфото
Инцидент с блъснат пешеходец затруднява движението по булевард “Добруджа” в близост до Съдебната палата в Добрич.
В района на пътния инцидент има служители на полицията.
Причините за инцидента се изясняват.
Към този момент няма данни за състоянието на пешеходеца, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Добрич.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!