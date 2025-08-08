Инцидент с блъснат пешеходец затруднява движението по основен булевард в Добрич

Снимка: Булфото

Инцидент с блъснат пешеходец затруднява движението по булевард “Добруджа” в близост до Съдебната палата в Добрич.

В района на пътния инцидент има служители на полицията.

Причините за инцидента се изясняват.

Към този момент няма данни за състоянието на пешеходеца, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Добрич.

