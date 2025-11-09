Инцидент с детето на Галена в зала "Арена 8888"

Кадър БТВ

Инцидент почти доведе до отменянето на големия концерт на Галена в столичната зала „Арена 8888“. Малкият й син Александър паднал от сцената и си счупил предните зъби.

Гласовитата му майка разказа пред публиката, че е изпаднала в шок и е била готова да отмени събитието, но въпреки това е събрала сили да застане под светлината на прожекторите, пише Марица.

Момченцето също се завърна на сцената за да се разпише с дует с Галена. Той се включи към нея за парчето „Хавана Тропикана“.

Гърба й на сцената пазиха още куп звезди, сред които Азис, Преслава, Малина и Цветелина Янева, пише ХотНюз.

Концертът продължи близо три часа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!